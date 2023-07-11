壽司郎楊梅中山店11日盛大開幕，推出開幕優惠活動。（蔡明亘攝）

壽司郎楊梅中山店11日開幕，推出紀念限定款A4資料夾。（壽司郎提供／蔡明亘桃園傳真）

日本迴轉壽司品牌壽司郎進軍台灣第37家店正式插旗桃園楊梅，今日盛大開幕，特別推出期間限定的開幕優惠活動，以及特別商品「鮪魚極上赤身」，寵粉優惠開跑別錯過。

壽司郎來台5周年，楊梅中山店11日開幕，單筆消費滿300元以上，並參加Facebook按讚活動，即可獲得紀念限定款A4資料夾1個，數量有限送完為止。另11日起至17日止，參加Facebook按讚活動，並於結帳時主動出示畫面，即可享40元紅盤招待1盤。

配合楊梅中山店開幕，壽司郎推出特別商品鮪魚極上赤身，口感滑順清爽，入口便能感受到鮪魚的鮮甜，2貫只需40元。詳細開幕優惠內容與活動辦法以官方公告為主。

壽司郎也公布2023年上半年度人氣排行榜，第一名為台灣壽司郎獨家菜色鮮蝦3貫、肉質鮮甜Q彈的生鮭魚位居第二、第三名、第四名則是炙燒起司鮭魚及人氣炙烤3貫。人氣副餐排行前五名則分別是茶碗蒸、北海道牛奶霜淇淋、黃金脆薯及叉燒豚骨拉麵。