一拖再拖外商不忍了！全球市值第二大電力公司西班牙伊比德羅拉(Iberdrola)今不滿聲明，原定離岸風電第三階段簽約、選商時程數度更改，造成能源政策搖擺、充滿不確定性的印象深植國內外開發業者及供應鏈，將進而動搖投資台灣的信心。呼籲經濟部應於7月底前公告區塊開發二期選商與規則，給予業者六個月備標時間。

日前離岸風電第三階段區塊開發第一期(3之1)招商，7風場2退出，經濟部能源局給予剩下願簽5風場延期2個月準備，是第二次給予寬限期。連帶所及，三階二期(3之2)的選商規則得往後到今年第三季，截止收件時間更要拖到明年第一季至第二季。

成立超過170年、水力發電起家的伊比德羅拉，總部設在西班牙，目前在台灣提出大中部及果豐共超過1 GW的的離岸風力發電開發案。伊比德羅拉今表示，原定於五5月底完成的區塊開發一期行政契約簽署，本已延期至6月30日，經濟部卻又針對未能於期程內完成行政契約簽署或準備好履約金的業者，再寬限兩個月時間，等同二度延後區塊開發選商及產業關聯政策公布期程。

伊比德羅拉呼籲，為使國、內外開發商持續投資台灣，離岸風電區塊開發二期選商辦法及產業關聯政策，應於7月底前公布，給予開發業者充裕時間備標，穩定國內離岸風電產業及供應鏈發展。

伊比德羅拉台灣總經理劉忠祐表示，台灣風場過去兩年多飽受疫情影響，再加上個別開發商的工程、財務等因素，導致多個風場併網時程延期，坦言目前台灣離岸風場建設大幅落後，已使2050年淨零碳排達標機會愈來愈渺茫。

如今主管機關又數度更改重要期程，勢必延遲各年度併網目標，造成能源政策搖擺、充滿不確定性的印象深植國內外開發業者及供應鏈，進而動搖投資台灣的信心。

他進一步指出，缺乏長期離岸風電開發計畫，將無法使台灣企業穩定取得綠電，進而影響台灣以出口為導向的經濟。

伊比德羅拉呼籲，經濟部能源局應明確公告區塊開發一期釋出之場域及容量，納入區塊開發二期選商；單一開發商容量上限上調至750 MW，實際獲配容量應視場域條件再作合理分配。

至於開發業者行政契約、繳交履約保證金紀錄，應納入下一階段選商資格考核項目之一；未於主管機關訂定時間履行法定相關義務者，若再度申請同一場址選商作業，能源局應建立扣分或移除參與資格機制。