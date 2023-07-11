渣打銀行早在4月份就以所謂的「加密貨幣冬天」已經結束為由，預測到2024年底比特幣價格將站上10萬美元。其頂級外匯分析師Geoff Kendrick現在更看好比特幣還有額外再漲20%的空間。

Kendrick周一在報告中指出，礦工每採得之比特幣的獲利能力提高，意味著他們可以少賣一些、同時又能維持現金流入，比特幣的供應量減少，價格便可望上漲。

他估算最近礦工們仍把所有開採得到的新幣賣掉，但如果比特幣價格升至5萬美元，他們可能只會出售20%～30%的新幣，這相當於礦工每天出售的比特幣數量將從目前的900枚減少到介於180～270枚。以一年來看，這將使礦工的出售量從目前的32萬8,500枚減少到介於6萬5,700～9萬8,550枚，也就是每年比特幣的淨供應量將減少約25萬枚（中值）。

自今年初以來，比特幣價格已大漲80%，但目前略高於30,200美元的價位還不到2021年11月創下歷史高點69,000美元的一半。

隨著各國央行升息，以及受到FTX交易所等加密貨幣公司爆雷與倒閉事件衝擊，2022年幣圈蒸發了數兆美元。今年初一些傳統銀行倒閉則觸發加密貨幣反彈。

基於固有的供應與發行機制、也就是供應量將逐漸縮減以維持吸引力的架構，明年4月或5月每日可開採的比特幣總數也將減半。

在過去比特幣大漲時，常會見到「語不驚人死不休」的天價預測，例如花旗分析師在2020年11月時曾預測到2022年底，比特幣價格可能漲至31.8萬美元。惟去年底比特幣以16,500美元封關，全年重挫約65%。

2021年5月，方舟投資管理公司（Ark Investment Management）執行長、有「女股神」之稱伍德（Cathie Wood）甚至堅持比特幣價格終將站上50萬美元，儘管當時比特幣價格已跌到幾乎失守3萬美元大關、與高峰期相比市值一度蒸發5,000億美元。