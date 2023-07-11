緯謙科技總經理夏志豪博士表示，緯謙除了是台灣唯一取得SAP on Azure進階專長認證的合作夥伴，更是少數同時取得微軟MCPP與ASP進階專長認證的資訊服務廠商，我們在雲端技術的能量有目共睹，希望藉由緯謙於IT和整合服務雙強項，解決企業從地端上到雲端過程中所遇到的困境。

隨著雲端成為企業轉型關鍵，混合雲佈局應用也成為企業提升競爭力的關鍵，微軟因應客戶需求於2023年1月起將過往「Windows Server 和 SQL Server 移轉至 Microsoft Azure」與「Linux 和 Open-Source資料庫移轉至 Microsoft Azure」兩項進階專長認證整合，推出全新的「Infra and Database Migration to Microsoft Azure」認證，提供廣泛高效的雲端搬遷服務，助企業將資料與關鍵應用移轉到雲端時不會遭受風險，必須擁有客戶實際案例，同時符合高標準專業技術認證的雲端夥伴，才能夠獲得此項認證。

緯謙科技致力為客戶量身打造的滿足需求的雲端架構，提供完善的搬遷規劃、管理與維護服務，其專業團隊已取得超過110張技術認證，可為終端企業提供資料庫雲端轉移的整合支援，現已服務橫跨傳統製造、高科技、醫療產業等數百位企業客戶。取得此項全新認證之後，可望提供企業更完整的雲端服務，輕鬆整合雲端資源並將效益最大化，加速企業數位轉型進程。