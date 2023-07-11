11日舉行成果發表會時，台南市長黃偉哲（中）到場支持。（張毓翎攝）

青年張威展、盧彥守等人用鏡頭行銷在地小吃。（張毓翎攝）

青年張威展、盧彥守等人用鏡頭行銷在地小吃。（張毓翎攝）

一般民眾對於台南東山小吃的印象，不外乎就是鴨頭，但其實東山還有其他特色小吃，返鄉青年張威展、盧彥守自發推動的「2023點亮東山美食」計畫，與翁兆緯等幾位朋友一同拍攝美食影片，行銷在地小吃，11日舉行成果發表會時，台南市長黃偉哲到場支持，並表示很開心看到年輕朋友返鄉推動在地產業，未來市府會積極爭取經費，要讓物產豐富的大新營區被更多人看見。

37歲的張威展以前在台北工作，從飯店廚房學徒一路爬升到主廚，因為從小由住在東山的阿嬤帶大，2年多前為了就近照顧生病的阿嬤，他回到東山居住，並創業賣排骨湯和土雞肉飯等平民小吃；他說，自回到東山後，發掘許多當地隱藏版美食，剛好本身喜歡拍照，因此與三五好友開始籌備拍攝「2023印象東山」觀光影片，介紹東山鴨頭、肉丸、豆花、沙鍋魚頭、咖啡等創始店的故事。

另一位發起人盧彥守，1年多前從嘉義返鄉回到東山，因不忍雙親還在外面工作打拚，也想增加家人間團聚的時間，所以決定辭掉在嘉義的電機工作，回到東山闖一闖，並在媽媽建議下，開設一間素食小餐廳，而工作之餘，他還會在臉書、IG等網路平台，透過影片分享美食、旅遊或料理製作。

協助這次計畫推動的市議員李宗翰說，大家對東山美食的印象通常都只有鴨頭，但其實東山還有許多小吃，自己在跑行程的空擋常常在東山吃小吃，每次都吃到意猶未盡。這次看到青年主動運用個人所學拍攝影片，很感動，因此媒合一些資源幫忙，為在地美食爭取曝光機會。