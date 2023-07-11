雲林縣有8萬多公頃被畫為國土計畫法的農業發展地區土地，僅能供農業生產及產銷設施使用，但中央為推動綠能又畫設不利經營農業地區、漁地共生區等名目，多名議員呼籲縣府農業用地設置地面型太陽能申請案應有管制。縣長張麗善表示，綠能發展與國土規畫法的精神不一致，中央應有「總量」配比，「綠能專區」的規範也應更清楚。

雲林縣近年來發生多起農地種電爭議，縣議員建議縣府為有效管理太陽能光電案場，應加強升壓站及地方說明會審查標準；縣內農業用地設置地面型太能申請案應研擬土地管制措施，以確保糧食安全及農漁產業發展。

雲林縣被畫為農業發展地區第一類農地5萬多公頃、第二類農地2萬多公頃，全縣共8萬餘公頃僅能作為農業生產，以維護國家糧食安全。

不過這8萬多公頃土地中被中央政府畫為「不利經營農業地區」多達1219公頃、「漁電共生先行區及優先區」1858公頃，共3000公頃的光電專區。

張麗善表示，國土計畫要求雲林縣必須畫8萬多公頃農地發展區以維持糧食安全，但畫了這麼多地卻要拿來做太陽能，邏輯是不一致的，國土規畫法2025年正式上路，但目前綠能政策已與國土計畫政策牴觸。

張麗善強調，雲林迄今已被畫3000公頃光電區，中央政府仍持續畫設所謂「低地力地區」，不斷侵吞的都是農業發展區，她並非反對綠能，只是針對農業用地非農業使用應該要有總量配比，除了要有全國總量以外，各縣市也應該要有配比，而不是集中在雲林這個地方。

張麗善說，綠能專區概念也應有更明確的規定，才不會變成零星蛙躍式的發展影響農業，與農業發展造成衝突。

雲林縣府2018年率全台之先制定太陽光電設施管理自治條例，歷經4年修正去年（2022年）終獲中央核備，但僅規範農地太陽能板的回收及清洗。

關於綠能的土地管制，雲林縣府建設處、農業處正進行內部討論訂定新的審查原則或修正自治條例，張麗善也透過管道向能源局反應。