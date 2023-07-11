中華民國第69屆航海節慶祝大會今日登場，交通部長王國材透露，新冠疫情三年多，期間全世界海運供應鏈大亂，塞港、缺櫃等情況層出不窮，但在大家努力下，從2020年7月至今26個月台灣海運營收都是正成長，這非常不容易，非常感謝海運界努力。

因疫情而停辦三年的航海節，會中頒發績優船舶運送業、海運有功人員暨模範航港從業人員、模範船長、模範海員，大會中還將展示攝影比賽成果。

港務公司董事長李賢義表示，經過三年疫情，今日總算可以恢復辦理航海節。台灣四面環海，進出口物品八、九成都是靠海運，台灣海運界也不負眾望交出漂亮成績，期待未來會更好。

王國材表示，航海節從民國44年到現在辦了69屆，新冠疫情期間全世界供應鏈大亂，塞港、缺櫃，但台灣海運界仍堅守岡位，把最好的服務拿出來，奠定國際海運的厚實基礎。全球前12大航商，台灣就占了三名（長榮、陽明、萬海），是台灣的貨櫃三雄。

王國材並分享一個數據：在大家努力下，從2020年7月到現在，我國海運營收已經連續26個月都是正成長，這非常不容易，非常感謝海運界努力。