桃園市政府辦理世界客家博覽會將於8月登場，主副展區位於桃園青埔A17至A19站各式場館，其中包含世界館、台灣館、橫山書法藝術館、國際原住民族文化創意產業園區等，為提升消防人員針對博覽會場館內部熟悉程度，落實各場所自衛消防編組運作，桃園市消防局第三大隊今上午選定橫山書藝館辦理大隊兵棋推演暨組合演練，出動各式消防車輛6輛及消防人員25名。

大園分隊長葉昱麟指出，因藝術館平時供不特定人員使用，雖然入內管制非常落實，但民眾何時離開較無法管控，因此大園分隊分別於5月30日及6月25日進行自衛消防編組教學及預演，並針對員工加強場所危害辨識及編組訓練。

葉昱麟說，今日搶救演練模擬B棟場館起火，內部因輕質裝潢受熱，發煙量大導致逃生不易，場所立即啟動自衛消防編組，進行通報119、初期滅火及民眾避難引導，最後消防單位抵達現場，並善用共生面罩進行人命救助。

第三大隊長簡慈彥表示，預防勝於搶救，比起消防隊抵達執行救援，自衛消防編組是否發揮功效更重要，因此必須藉平時灌輸場所員工正確防災觀念，落實自衛消防編組的任務編組及應變能力，才能有效將災損程度降到最低，確保市民生命財產安全。