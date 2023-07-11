今年分科測驗明、後天舉行，共有4萬2252人報名，比去年2萬9086人大增1萬3166人，增幅達45％。明天第一天自然組考生登場，考物理、化學、數學甲及生物等4科。試務單位提醒考生，不要戴智慧型手錶應試，一旦被發現將扣1級分。

今天開放考生查看考場，北區身心障礙生試場位於台大，今年共有51個考生，比去年29人多了22人。台大開了9間教室來安排這51為身障生應試，每間教室僅坐4到8人。

在台大應考的51位身障生中，分別是聽障、視障、肢障、妥瑞氏、雙重障礙、學習障礙、腦性麻痺及先天性甲狀腺低下症，台大為他們設置語音播放器、電腦及提高桌子高度等服務，以讓他們順利應考。

現在學生攜帶穿戴型裝置如智慧型手環、智慧型手錶或智慧型眼鏡的狀況非常普遍，台大註冊組組長李宏森說，依規定考生不能戴這些裝置進入試場，一旦發現，會被扣1級分。

今年分科測驗，明天自組考生先登場，考物理、化學、數學甲及生物等4科，後天則是社會組考生上陣，考歷史、地理、公民與社會等33科。

今年分科測驗設置的三類備用試場中，第一類提供發燒、呼吸道症狀、流感或考前罹患傳染性疾病（如：水痘等）之考生使用；第二類提供新冠肺炎篩檢陽性考生使用；第三類提供因試場冷氣故障、非傳染病或無傳染病可能之突發傷病考生使用。

大考中心說，一般試場應試考生自主配戴口罩，第一、第二類備用試場應試考生則應全程配戴口罩；凡於應試時配戴口罩之考生，均須配合監試人員於查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌；須全程配戴口罩之考生，查驗身分後請即戴回口罩。

大考中心說，今年分科測驗開放親友陪考，但不再製發入場識別證，進入考（分）區無須查驗身分。陪考人員與考生服務隊請避免進入第一、第二類備用試場，如需進入請配戴口罩，並注意自身防護，但建議新冠肺炎篩檢陽性者不陪考。

大考中心說，考試期間，不因篩檢陰性、症狀減緩或其他原因移回一般試場。確診中（重）症考生因防疫規定而無法應試者，得另從招生管道進行補救措施。