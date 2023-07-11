南韓人氣男團EXO時隔2年終於帶著新專輯回歸歌壇，新作更是暌違3年8個月的正規專輯，惟成員KAI因突然入伍無法參與活動，但專輯中仍可見其身影；這也是EXO自2019年起成員陸續入伍後首度近乎完整體的回歸。此次新專輯《EXIST》預售量突破160萬張，寫下EXO職涯新高紀錄，專輯發售首日直接賣破百萬張、攻佔66國iTunes專輯排行榜冠軍。

專輯發售當日下午，EXO進行Live直播，成員D.O驚喜公開個人IG帳號，「因為想嘗試看看而開始的，今天才創設帳號，會努力經營的」，隊長SUHO興奮提議今天便上傳照片，相關話題立刻佔據Twitter南韓流行趨勢第一、二名，當晚D.O一連發布兩則貼文，IG粉絲數自公開後至今已突破150萬。

關於新專輯，成員BAEKHYUN說道：「生活中會有很多還未嘗試前就猶豫不決的狀況，這時希望能不要猶豫，直接做出行動吧。」說明了專輯想傳遞的訊息，結語時SUHO特別提及服役中的KAI，「雖然希望KAI也能夠一起，直到最後一刻KAI都是盡全力在籌備著專輯，希望大家多多關注與支持。」BAEKHYUN也說：「KAI的心與我們同在。」

主打歌〈Cream Soda〉是首有著異國風情的流行舞曲，歌詞以Cream Soda形容陷入愛情時的甜蜜刺激感，強烈的表演與性感的演唱相結合，演繹出EXO式的cool sexy氛圍，MV更是將此氛圍最大化展現，在鮮豔色彩的背景下，成員們享受華麗私人派對的樣貌，慵懶而強烈的編舞，十分吸引目光。