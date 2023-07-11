北科大資財系學生因熱炒店白飯供應不及留負評，老闆出面稱「免費提供白飯不等於吃到飽」，意外掀「白飯之亂」，一名同樣開熱炒店的男子直言，白飯是低成本的東西，做生意做到玩文字遊戲，不僅漏氣也很沒氣度。

原PO昨（10）日於論壇《Dcard》指出，開了很多家熱炒店，一個月淨利破200萬，自認有立場可以評論北科大2鍋白飯事件；他認為熱炒店老闆很漏氣，因為白飯便宜得要死，就算當天沒吃完，也可放到隔夜做炒飯。

原PO表示，以北科大27名大學生用餐來說，至少要準備60人份的飯量，若仍不夠吃，也要想辦法在一小時內把飯煮出來，「若一個小時煮不出白飯，跟人家開什麼熱炒店啦！說穿了，就是店家懶得煮而已。」至於白飯為何可以免費提供，就是因成本真的太低太低了。

原PO說，同意熱炒店老闆說「免費提供不等於吃到飽」，但做生意做到在低成本的東西上玩文字遊戲，後續又找記者爆料，讓他看不下去，砲轟「可以體諒，但很沒氣度」。做生意態度很重要，客人吃得開心、吃得爽，長久下來生意才會好，這是基本鐵則，有時甚至虧一點錢都沒關係。