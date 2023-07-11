陳芳語近日開始改吃全素。（華風數位提供）

陳芳語近日開始改吃全素。（華風數位提供）

Kimberley陳芳語今年生日推出全新單曲〈street signs〉，當作自己的生日禮物。想藉這首歌告訴大家，不管面對怎樣的環境，就算到處有雜音，也要找到與雜音共存、與世界相處的方法並記得聆聽內在的聲音，尋出屬於自己的方向。

她首次嘗試Indie Pop曲風，輕快動感，日前她更大膽地嘗試AI生成影像，與實踐大學媒體傳達設計學系合作新歌〈street signs〉的MV。

這次與實踐大學合作拍攝MV，首次嘗試結合真人的影像去進行。拍攝之前，學生們分三組提出各自腳本並各自製作出一支AI生成式MV。一首歌竟然有三支MV，而拍攝時間卻只花了7小時，Kimberley表示，雖然有拿到分鏡腳本，但看不太懂，對於成品會是什麼樣也無法想像。「當天不用特別花時間妝髮，輕便地去，照著學生們的指示演戲、換裝、演戲、換裝這樣，且因為場景就是一片白幕，所以我都靠自己想像，達到學生們想要的畫面。神奇的是，當天我只大概拍了7個小時就收工。」

Kimberley除了音樂及影像上勇於嘗試外，對自己的生活也勇於改變。近日在社群平台宣布從吃了14年的蛋奶素改成吃全素，一直認為吃全素不太可能的她，這陣子在網路上發現了愛與珍惜的真諦，她說到：「一開始吃素當然是因為我愛動物的關係，但後來發現我也很愛地球跟各式生物們，不吃蛋奶類食物真的可以省很多水及資源。而且也讓我更正視吃進身體內的東西，吃全素對身體好、對環境也好，所以我做了這個改變，希望以身作則，讓更多人看到Vegan的美好。」

她只要有時間也會盡量自己動手做便當，吃多少煮多少份量，減少浪費。還透露之後可能會拍攝一些影片，親手做點簡單的Vegan料理或介紹家裡毛小孩跟大家分享。Kimberley表示：「今年會有不少計劃誕生，吃全素是一個，之後還會推出其他作品，有音樂上的，也有影像上的，請大家敬請期待。」