台北市立天文科學教育館11日表示，今年6月太陽黑子數平均值為163，已經打破自2002年10月以來最高紀錄。近期還有一個位於南半球的黑子群寬度逾6萬3000公里，約可容納19個地球，相當巨大。

天文館表示，太陽在2019年底開始第25周期中異常活躍，黑子數量屢屢超越預測。根據比利時皇家天文台太陽影響資料分析中心統計資料顯示，今年6月太陽黑子數平均值為163，在尚未達到本次週期極大前，已打破自2002年10月以來的最高紀錄，其中更有7天的數量超過200，6月22日觀測值高達240，上一次出現這麼多黑子的時候正是2002年。根據紀錄，史上最高太陽黑子數為1870年8月26日的528。

館方指出，在太陽表面大量黑子中，有一個編號AR3363黑子群位於太陽南半球，其寬度超過6萬3千公里，約可容納約19個地球，在火星進行探勘的火星探測器「毅力號」都能清楚拍攝到此黑子群。

天文館提醒民眾，絕對不能用肉眼或望遠鏡直接觀看太陽，強光將會造成嚴重的永久性傷害，必須藉專業器材及方法才能安全地觀賞。天文館周二至周日的上午10時至中午12時以及下午2至4時，開放專業望遠鏡觀賞太陽黑子，並有專人解說。

館方補充，太陽黑子數量與太陽活躍程度息息相關，平均週期約為11.5年。科學家推測，第25周期太陽活躍程度可媲美過去一個世紀最強的周期，預計約在2025年7月左右達到極大。