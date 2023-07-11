基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）在社群媒體Telegram的頻道上發文表示，「敵人本月對基輔2度發動空襲」。

波普科表示，初步訊息顯示，俄羅斯派出的伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，在還沒抵達目標前就已全數遭烏克蘭防空系統擊落，目前尚未傳出損失或傷亡消息。

烏克蘭空軍表示，基輔上空的空襲警報持續了1個小時，東部其他地區的警報持續時間更長。

在基輔的路透社記者於空襲期間聽到的爆炸聲，類似防空系統攔截目標的聲音。

北大西洋公約組織（NATO）領袖今天將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行高峰會，主要討論俄羅斯入侵烏克蘭的影響，各國領袖將批准北約自冷戰結束後的第一套全面計畫，以防禦來自莫斯科的任何攻擊。

俄羅斯譴責北約及其主要國家美國支持烏克蘭，並警告說，烏克蘭可能成為北約成員國一事，將招致「明確而堅定」的反應。

俄羅斯入侵烏克蘭邁入第503天，目前尚未看到結束跡象。這場戰事已導致成千上萬人死亡、數百萬人流離失所，烏克蘭東部和南部的許多城市也淪為廢墟。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1120711