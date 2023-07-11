富邦悍將隊前內野手陳凱倫因性侵未遂罪遭判刑，陳凱倫受聘擔任教練的新北市尖山國中棒球隊所發聲明用詞不妥引外界討論，尖山國中今天再聲明解除和陳凱倫聘任關係並致歉。

陳凱倫2021年宣布任意引退，後來在尖山國中棒球隊擔任教練，尖山國中昨天聲明中使用「媒體過度報導」、「靜候佳音」等字句，引發外界討論及批評，尖山國中今天再發聲明並宣布已與陳凱倫解除聘任關係。

新北市尖山國中棒球隊在臉書「Facebook」，針對「有關陳凱倫教練聘用事件一案」提出3點聲明，除包括確定陳凱倫刑事案件已有判決，昨（10日）晚校方與球隊已立即解除其聘任關係，此外由於粉絲團因相關資訊不明確，小編發文用字遣詞不妥向外界致歉，最後則強調暑假期間球隊與校務正常運作中，感謝各界關心。

尖山國中校長紀淑珍向中央社記者表示，她對小編在前一次發出聲明中用詞不妥，造成網友解讀及社會觀感不好，她代表校方向各界致歉。

她表示，主要是因發出聲明的當時所獲資訊不完整，以為司法仍未作出判決，才會有聲明中所提及「待以最終定讞結案後再做決定是否續聘球隊教練一職」的文字，因此，校方在確認司法判決的結果後，就立即作出解聘的決定。（編輯：龍柏安）1120711