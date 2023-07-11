驚險一瞬間！騎士行經路口險撞行人 居民盼設紅綠燈(民眾提供)

台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口斑馬線因未設交通號誌，上月6日發生女子連閃24輛汽機車卻遭第25台機車撞傷事故，相關單位會勘欲設交通管制號誌，未料日前又發生騎士疑未看到行人險些撞上，令民眾期盼盡速執行；建設局表示，待設計方案核定，將啟動作業。

有位女子上月6日走在沙田路與四平街新平巷口斑馬線時，連24輛汽機車為禮讓，好不容易找到空隙通過，竟被第25輛機車撞傷。事發後，經相關單位會勘討論，共同決議將設交通管制號誌（含行人燈）及加強夜間照明。另，附近店家考量避免車輛失控直衝店前瓦斯，則希望增設號誌時保留1棵老樹緩衝。

交通局表示，目前已將行穿線改繪為綠斑馬加強辨識度，光田醫院和光田立體停車場中間的雙黃線也加設防撞柱，防止行人及車輛違規穿越。

未料8日，有位白衣民眾下午走在斑馬線時，小貨車停下車禮讓，然而機車騎士疑因未看到行人，加速通過路口，險些就撞上，驚險畫面遭後方車輛的行車紀錄器拍下，也令目擊駕駛直說「很危險」；周遭居民盼盡早設置紅綠燈解決交通問題。

建設局表示，目前交通局預計規畫於沙田路既有行穿線路口處設置行人穿越號誌，初步設計方案於路口處設置6處行人穿越號誌，建設局將配合工程遷移街口的行道樹，目前已現勘確認點位，待交通局設計方案核定即可啟動作業。

另，警方表示，清水警分局沙鹿派出所將持續加強取締該處違規車輛，若汽、機車行經行人穿越道不停讓行人，最重可罰6000元。