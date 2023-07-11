法務部行政執行署宜蘭分署為了強化基隆市欠繳交通罰鍰等案件執行，近來與基隆市政府交通處、基隆市警察局、稅務局、交通部公路總局臺北市區監理所基隆監理站合作，推動智慧扣車。7月成功查獲3起積欠稅費的車輛，其中一部積欠200餘筆稅費，欠款7萬餘元。

自今年6月開始，執行署宜蘭分署便與基隆市交通處等單位合作，由基隆市政府交通處整合路邊停車格收費資訊後，即時將欠繳使用牌照稅、汽燃費、交通罰鍰及停車費車輛資訊通報宜蘭分署，審慎評估是否進行車輛查扣。

繼6月中查扣了3部車輛，宜蘭分署7月再查扣了3部違規車輛。第一起是在7日下午發現吳姓車主的車輛停放在安一路上的停車格，由於吳姓車主積欠了9筆牌照稅、43筆汽燃費及交通罰鍰，還有8筆環保罰鍰，共計15餘萬元。宜蘭分署執行人員立即趕到現場執行查封。車主回到車上發現車輛遭查封，才立刻申請分期繳納，免於拖吊。

10日上午宜蘭分署發現一名積欠了4.6萬餘元的嚴姓男子愛車，停在七堵區百七街。宜蘭分署執行人員立即赴現場查封。車主欲取車時發現遭查封，表示知道有欠款，只是一直放著沒有處理，申請以分期方式繳納，始免於拖吊。

當天下午3時許，又發現一名陳姓男子的愛車停放基隆市仁二路上停車格。陳男共積欠了交通罰鍰及汽燃費120筆、牌照稅3筆、高速公路通行費102筆，共7.2萬餘元，宜蘭分署執行人員立即赴現場實施查封。

車主發現愛車遭查封後，也立刻趕至宜蘭分署基隆辦公室辦理分期，繳納2萬餘元第一期分期款後，始免於拖吊。

宜蘭分署呼籲，收到使用牌照稅、交通罰鍰、汽燃費、停車費等繳款通知，民眾務必於繳納期限內自行繳清，如確有經濟困難，亦應聯繫執行分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，切勿心存僥倖、置之不理。以免移送執行後，遭扣薪、扣存，甚至查封愛車、不動產等，得不償失！