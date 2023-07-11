國民黨主席朱立（右三）為銀光未來創新協會創辦人，該協會致力守護長輩視力健康。（邱立雅攝）

國民黨主席朱立倫為銀光未來創新協會的創辦人，該協會照顧全台長者視力，也已連續3年到新竹縣北埔、峨嵋服務，11日當天來到寶山，替在地200名年滿65歲長者免費驗光、配鏡，縣長楊文科共襄盛舉，也承諾下一站要協助協會前進五峰鄉。

朱立倫致詞時指出，協會創辦至今從北而南服務到各個縣市，已經服務超過25萬人次，除了驗光、配鏡之外，也檢查部分眼科疾病例如青光眼、白內障或是黃斑部病變等，協助長者及早發現、及早治療，此次來到新竹縣寶山鄉，也希望能照顧在地長者的視力。

此次透過專業的驗光服務，不僅替長者配鏡，也守護長者的視力，楊文科現場代寶山鄉公所頒發感謝狀給所有協助的單位、驗光師，共同照顧長者的視力健康。

楊文科表示，由銀光未來創新協會舉辦的高齡者驗光服務，聯合各協會驗光師、驗光生們一起照顧鄉親的視力，「眼睛健康，看什麼都清楚」，而在檢查視力外，從中也會發現部分狀況，例如眼睛的相關疾病等。此協會2年前從峨眉鄉、去年到北埔鄉，今年再到寶山鄉，楊文科也特別感謝朱立倫，期許明年能再到五峰鄉服務。