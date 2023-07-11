2023金馬經典影展首度引進《紅色情深》最新4K數位修復版本。（金馬提供）

奇士勞斯從《十誡》延伸出的長片《愛情影片》震撼國際影壇。（金馬提供）

金馬執委會與台中市影視發展基金會於暑假在台北、台中兩地舉辦的「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」，完整豐富的片單不僅讓老影迷、新觀眾都感到驚喜，包看43＋1部經典作品的「超級影癡套組－台北場」更是開賣5分鐘便迅速售完，許多影迷也摩拳擦掌準備今日下午1點開賣的台北場單場預售票，把握影史經典重現大銀幕的難得機會。

本屆「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」放映的43＋1部作品，是台灣有史以來規模最大的奇士勞斯基專題影展，完整又豐富的片單，連海外影迷都羨慕不已。除了首度引進奇士勞斯基代表作《雙面薇若妮卡》與《藍色情挑》、《白色情迷》、《紅色情深》3部曲的最新4K數位修復版，也將大銀幕重現被許多創作者視為影視聖經的電視劇集《十誡》，和從中延伸出震撼國際影壇的《愛情影片》和《殺人影片》，更挖出前所未聞的四部「電視劇場」作品。

此外，影展也規劃一系列精彩講座。由金馬影展執行長聞天祥主講的台中獨家選片指南，目前報名席次也所剩不多。影展放映期間則邀請電影學者黃建業、樂評人焦元溥和聞天祥分別於映後舉辦專題講座，透過時代剖析、電影類型和音樂等不同角度切入，為影迷挖掘出更深邃的奇士勞斯基創作譜系。

金馬特別為青少年觀眾企劃的「影迷新世代」，也將在金馬經典影展規劃一系列精彩而且免費的豐富課程，包括映前導讀、專場放映與映後討論，深入淺出帶領年輕同學賞析經典好片，在暑假一探奇士勞斯基的生命哲學與影像美學。「影迷新世代－台北場」將於7月14日截止報名，「影迷新世代－台中場」則於7月24日展開報名，歡迎12歲至18歲的青少年觀眾報名參加。