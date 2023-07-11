民進黨立委陳明文遭爆以兒子陳冠廷名義貸款1億元蓋養豬場，引發軒然大波。（取自陳冠廷臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨立委陳明文遭爆以兒子陳冠廷名義貸款1億元蓋養豬場，引發軒然大波，「司法改革黨」黨主席張靜律師、資深媒體人黃越宏今前往最高檢察署向檢察總長邢泰釗告發陳明文等人，陳明文稍早發出聲明，強調陳冠廷相關貸款、所獲補助符合規定、完全合法外，反指黃越宏是經法院認證曾捏造不實內容加重誹謗他的前科犯，這次他也絕對會提告到底，捍衛名譽！

陳明文透過競選團隊發出聲明如下：

關於陳冠廷所經營之新式養豬畜牧場，陳冠廷稍早已說明其相關的貸款均依法令辦理，所獲得之補助，也屬於公務人員利益衝突迴避法第14條第1項第3款「基於法定身分依法令規定申請之補助」之規定，完全合法！

本事件所引起的相關不實指控均已逐一澄清；但黃越宏先生是經法院認證曾捏造不實內容加重誹謗本人的前科犯（台灣高等法院109年上易字第1058號刑事判決，黃越宏犯散布文字誹謗罪處拘役30日；台灣高等法院110年上字第1128號民事判決，黃越宏應賠償陳明文新台幣60萬元）。

這次本人絕對也提告到底，捍衛名譽！

張靜、黃越宏認為農委會、竹崎鄉農會辦理陳氏父子貸款案時疑涉違法超貸等情事，11日前往最高檢察署向檢察總長邢泰釗告發陳明文、陳冠廷、農委會承辦人、竹崎鄉農會總幹事涉嫌圖利、背信等罪，請求檢方盡速傳喚陳氏父子等人偵辦。