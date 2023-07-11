美國流行樂壇天后泰勒絲展開「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour），全球歌迷都引頸期盼，日前新加坡場次開啟售票，短短8小時內，30萬張門票即告售罄。不過仍有不少國家不在巡演名單上，包括加拿大、智利、泰國、澳洲等多國政要紛紛提出請求，希望泰勒絲能到當地開唱，再度證明天后魅力無人能擋。
根據路透社、新加坡《聯合早報》、印度媒體Times Now報導，新加坡是泰勒絲（Taylor Swift）The Eras Tour巡迴演唱會東南亞場唯一一站，原先預定演出3場，後來再加碼3場，但仍舊一票難求。有粉絲在開賣前1、2天就到郵局門外守候，等了整整36小時才搶到票，甚至出現白天先由家長卡位，等孩子下課後再「接力」排隊的畫面，相當誇張。
儘管如此，受到疫情趨緩後，大量娛樂需求回流影響，7日中午門票開賣後，主辦單位AEG Presents Asia於晚間8點宣佈，6個場次、30萬張門票均告售罄，令許多歌迷扼腕不已。而這股泰勒絲旋風不僅席捲一般大眾，就連各國政要也紛紛喊話，懇求她到當地表演。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）透過推特表示：「別讓我們度過另一個殘酷的夏天，希望能很快見到妳！」
早在2014年間，泰勒絲原定赴泰國曼谷開唱，卻因當地發生軍事政變而取消。在5月大選中勝出、極有可能成為下屆總理的前進黨領袖皮塔（Pita Limjaroenrat）日前喊話，強調泰國已重回民主軌道，期待泰勒絲能來到「我們美麗的國家」，更坦言自己也是她的粉絲，希望能與偶像合唱〈薰衣草迷霧〉（Lavender Haze）。
而澳洲前眾議院議長華勒斯（Andrew Wallace）更是直截了當：「我請求妳，我向妳乞求，千萬拜託，若有必要，我會下跪，請來昆士蘭。」代表澳洲西澳省伯斯選區（Division of Perth）的眾議員高曼（Patrick Gorman）也說，當地的體育館已經準備就緒，就等泰勒絲來開唱。泰勒絲的澳洲巡迴行程目前只安排了雪梨和墨爾本場次。
泰勒絲的時代巡迴演唱會已從今年3月，自亞利桑那州格倫代爾（Glendale）啟程，途中將行經美國、日本、阿根廷、巴西、澳洲、法國等國，共計將舉辦131場，並將於2024年8月17日在英國倫敦畫下句點。
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