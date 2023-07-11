前高市議員陳致中祝福媽媽生日快樂，並附上他與爸爸、前總統陳水扁及吳淑珍一家三口慶生的開心合影。（擷取自陳致中臉書／柯宗緯高雄傳真）

民進黨前高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍開設海外帳戶洗錢、遭判刑1年確定，5月11日入獄迄今滿2個月。他今（11）日透過幕僚在臉書發文，祝福媽媽生日快樂，願老天爺保佑健康平安，「思念愈加深，距離重逢愈靠近」。

陳致中5月11日入獄前，最後在媒體前現身是頂著3分頭到高雄地檢署報到，最後到高雄第二監獄服刑。他入獄後，多次透過幕僚在臉書發表心情。

他曾不滿外界將《選罷法》排黑條款指為「陳致中條款」，他直說，掩蓋了就事論事、合理討論的本質，而如果說判他政治死刑則有利於大局，他還能夠說什麼？無語問青天、欲哭也無淚！

今天7月11日為吳淑珍70歲大壽，陳致中與她母子情深，今也特別在臉書PO文表示，「今天是阿母的生日，願老天爺保佑健康平安！當我們之間的思念愈加深，即是我們距離重逢愈靠近的時刻」。另還附上他與爸爸、前總統陳水扁及吳淑珍一家三口慶生的開心合影。

陳致中過去被酸「聽媽媽的話」才被關，但他4月發千字文指出，扁媽對於對官司無辜牽連下一代感到非常自責，如果是老天的旨意，如果是宿命的安排，17年前的事情，為人子者為母受罪責，「致中心甘情願，沒有怨悔，這或許是回報養育之恩唯一的方式」。