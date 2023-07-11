藉大學、內科實驗室製K毒 警調聯手逮製毒師12人到案（調查局提供）

警調緝毒再傳捷報！調查局、刑事局近日聯手在台北市及高雄市大寮區，連續破獲3座K他命製造工廠，查出具有化工背景的章姓製毒師父自大陸引進原料，向大學承租產學合作實驗室、內湖科學園區生技公司實驗室研發製毒技術，共查扣第三級毒品K他命成品及半成品、第四級毒品鹽酸羥亞胺及原料、製毒化學品共計15噸，及大批製毒設備機具，並查獲章嫌及徒弟易嫌共12人。

調查局表示，台北市調查處及刑事局偵查第三大隊，在台北、高雄地檢署指揮下，與調查局台南市調查處、南投縣調查站、南機站及保三總隊、台北市、新北市、高雄市、宜蘭縣、南投縣、彰化縣警察局組成專案小組，

專案人員去年2月接獲情資後，報請台北地檢署指揮偵辦。發現具有化工背景的章姓製毒師父2019年4月假藉開發新藥物，向北部某大學承租產學合作實驗室研發製毒技術，並耗資新台幣4000多萬元從大陸進口大量製毒原料及設備，於2021年5月量產K他命。去年3月間，因成員操作機器不慎爆炸，釀成火災，專案組會同鑑識人員到場勘查採證，發現該實驗室實為製毒工廠。為免打草驚蛇，檢察官指示秘密調查。

專案小組發現，其中易姓製毒師父在實驗室習得製毒技術後，另招募黃、李、鄭、陳男4人組成製毒集團；黃嫌以製造醫療用顯影劑為由，承租高雄市大寮區2間廠房，分別作為製毒場所及製毒原料收貨地址，鄭、陳2嫌負責進口製毒化學原料，報請高雄地檢署指揮偵辦，去年5月31日執行拘提、搜索，當場查獲製易、黃及李3嫌，現場查鎮鎮扣第三級毒品愷他命、第四級毒品鹽酸羥亞胺、鄰-氯苯基環戊基酮及2-胺基-5-硝基二苯酮共達31公斤及大批製毒原料與設備器具，並循線緝獲陳、鄭2嫌。

專案組發現，章嫌為縮短K他命製程，利用藏身於北市內湖科學園區中名下生技公司實驗室，研發製毒技術。專案組蒐證掌握相關事證後，研判章嫌應已研發成功，趁未大量生產前，今年5月15日執行拘提、搜索，當場在該生技公司拘獲章嫌，並在現場及實驗室查扣K他命成品、半成品及大批製毒原料、設備器具。

調查局表示，警調專案組自去年5月至今年6月，在台北市及高雄市大寮區，連續破獲3座第三級毒品K他命製造工廠，共查扣愷他命成品及半成品、第四級毒品鹽酸羥亞胺、鄰-氯苯基環戊基酮、2-胺基-5-硝基二苯酮、戴奧辛、甲胺鹽酸鹽、活性碳、無水氯化鈣等毒品成品、原料、製毒化學品高達15噸，及大批製毒設備機具，查獲章嫌12人。

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