行政院TPASS通勤月票7月1日正式上路，至今已售出超過30萬張。悠遊卡公司表示，購買「TPASS悠遊卡」並完成記名，加入悠遊付會員後購買通勤月票，就有機會抽半年份定期票，幸運得主即享免費搭車半年。

悠遊卡基北北桃與中彰投苗通勤月票自7月上路，超過30萬通勤、學生族群購買，其中基北北桃定期票人數佔比逾9成，不僅有助跨縣市上班、上課需求民眾降低交通成本，並響應政府綠色交通政策。

悠遊卡公司指出，TPASS悠遊卡市場反應熱絡，整體銷售量約8萬6000張，民眾可在四大捷運購買，四大超商與博客來也可預購。此外，TPASS悠遊卡採超級悠遊卡Super Card規格，悠遊付會員可透過APP中之「悠遊卡加值機」功能直接加值，並在線上完成購買與續購通勤月票，不用在車站人擠人排隊購票，e指就搞定。

悠遊卡公司提醒民眾，購買「TPASS悠遊卡」並完成記名，同時加入悠遊付會員，再購買基北北桃或中彰投苗通勤月票，就能參加抽獎活動，自7月至9月，兩類通勤月票每月各抽6名幸運得主可獲得半年份定期票，享半年皆能免費、不限次數的搭乘生活圈內的台鐵、國道、捷運與公路客運。