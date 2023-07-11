監察院今(11)日舉行監察院職權影片開箱暨繪畫比賽頒獎典禮，第6屆監察委員上任即將邁入第4年，監察院職權影片首次公開播映，記錄監察委員3年來行使職權與保障人民權益的成效；另監察院於今年3月份舉辦繪畫比賽，本次影片開箱活動結合繪畫比賽頒獎，透過民眾共同參與繪畫創作，傳達監察院百年古蹟建築之美。

根據監察院統計第6屆職權行使數據，收受人民書狀共4萬1396件，經函請機關查處而獲民怨紓解者209案，調查案件889案，彈劾55案、100人，糾舉2案、3人，糾正226案。統計期間自2020年8月1日起至2023年5月31日止。

監察院長陳菊表示，第6屆監察委員上任3年以來，隨著時代的變遷、台灣民主與人權發展，以及面臨新興社會許多公共議題推陳出新，監察院除了澄清吏治、整飭官箴固有職權之外，自2020年國家人權委員會成立以來，監察院成為守護台灣人權工作最重要的機構。

陳菊表示，第6屆監察委員上任以來，積極關注社會重大議題，提出許多代表性之調查案件，為了記錄監察院職權行使及保障人民權益的重要成效，本次由祕書長及副祕書長帶領同仁蒐整第6屆監察委員的調查成果，製作新版監察院職權影片，並結合繪畫比賽頒獎典禮，希望藉由監察院古蹟之美，傳達我們過去3年來的成果與改變。

陳菊強調，近年來監察院與國際監察組織，包括澳紐及太平洋地區監察使（APOR）及伊比利美洲監察使聯盟（FIO）互動密切，分享區域性重要監察及人權議題，本次監察職權影片也分別翻譯製作英、西、日文版影片，記錄與展現監察院對國際交流之重視。

陳菊最後指出，監察院及國家人權委員會做為國家最高監察及人權機關，未來除持續替人民監督政府、把關政策，更要為台灣的人權政策及價值努力，讓世界看見台灣在民主、自由、人權的貢獻。