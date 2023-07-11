想改善膽固醇，除了飲食外，運動也很重要，但哪種運動最有效率呢？鄰好西醫診所醫師李思賢表示，一周只要走路超過150分鐘，就能達到非常好的效果，他指出，根據研究統計，每周150分鐘的運動能降低心血管疾病風險達35％。另外，醫師也強調，運動頻率比強度重要，一周跑一次馬拉松，不如每天飯後去公園走走來的有益。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，改善膽固醇的方法有非常多種，最常聽到的就是運動，實際上也不用想的太難，他表示，一周只要走路超過150分鐘，就能達到非常好的效果。醫師說，根據研究統計，每周150分鐘的運動能降低心血管疾病風險達35％，等於在周間午、晚餐後各散步15分鐘即可達成。

李思賢進一步說明，運動所改善的膽固醇數值不只總膽固醇下降，還包括低密度脂蛋白和三酸甘油脂的降低，及高密度脂蛋白的升高。他表示，尤其在低強度有氧運動上，高密度脂蛋白的升高是最容易被注意到，加上提高它比降低其它血脂數據還要難達成，所以運動就顯得格外重要。

至於有些人會為了改善血脂數據，而增加運動強度，李思賢則認為，運動頻率比運動強度重要，一周跑一次馬拉松，不如每天飯後去公園走走來的有益。不過，他也強調，不代表無氧運動和重量訓練不重要，此類強度更高的運動除了提升高密度脂蛋白外，也能更有效率的降低總膽固醇和低密度脂蛋白；但切記量力而為，若疲勞感持續許久無法恢復，或是影響睡眠，對健康可能只有負面影響。

另外，除了飯後散步，李思賢表示，他也很推薦騎腳踏車、爬山、跳繩及強度高的瑜伽，皆為適合各個年齡層的運動選擇。

國健署提醒，肥胖會提升總膽固醇、低密度脂蛋白、三酸甘油酯的含量，但只要進行減重，就有機會將這些指數降低，且研究證實，只要減少5～10％的體重，可降低罹患心血管疾病風險。然而，速成減重易傷害身體，且難以維持體重，建議藉由飲食控制與適度運動並行，才是較好的方式。