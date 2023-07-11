中華民國田徑協會募書長王景成11日在泰國曼谷舉辦亞洲田徑總會第25屆會員大會理事改選中，以32票再次連任獨立理事，這也是王景成自2013年起連續四屆當選，成為亞田總第一位連任四屆的獨立理事，也為我國在國際田徑組織中奠定穩固根基。

這次選舉在獨立理事席位的競爭激烈，共有16位候選人角逐8位席次，特別在三年疫情期間，難向各國拉票的情況下，王景成秘書長在此次出席的43個會員國，有效票40票當中，獲得32票佳績，排名第五，再次打了一場漂亮勝仗，可見王景成個人在亞洲總會的個人魅力。回顧王景成競選亞洲田徑總會獨立理事席次歷程與結果：2013 第20屆亞洲田徑總會會員大會在印度普內首次當選，任期2年；2015第21屆亞洲田徑總會會員大會在中國武漢，第1次連任，第6高票；2019第23屆亞洲田徑總會會員大會在卡達杜哈，第2次連任，第2高票；2023 第25屆亞洲田徑總會會員大會在泰國曼谷，第3次連任，第5高票。

教育部體育署鄭世忠署長第一時間恭賀王景成秘書長，感謝王秘書長為提升台灣體育國際影響力貢獻。署長也表示會全力支持協會申辦2029亞錦，提升台灣能見度。

中華民國田徑協會王景成秘書長於亞洲田徑總會第25屆會員大會中，獲得亞田總達賴主席頒予「卓越領導勳章」，肯定王秘書長過去10年為亞田總所做的卓越貢獻。「卓越領導勳章」的條件必須是連續三屆擔任國家田協秘書長，王景成連續擔任中華台北田協秘書長五屆,亞田總獨立理事三任，任內分別辦理2014第16屆亞洲青年田徑錦標賽、2017亞洲田徑大獎賽台北站，順利為亞洲會員國打造優質賽事，完成重要任務，達賴主席期待未來王秘書長持續對亞洲田徑貢獻心力。