疾病管制署今天公布，國內上周新增11例猴痘本土個案，皆為本國籍男性，分布縣市包括台北市5例、新北市1例、宜蘭縣1例、台中市2例、台南市1例、高雄市1例。疾管署發言人曾淑慧表示，猴痘疫情持續，上周新增病例雖然較前一周少，但傳染風險仍高，提醒高風險族群盡早接種兩劑猴痘疫苗。

疾管署公布國內新增11例猴痘本土確定病例，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於6月13日至7月3日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於7月4日至7月8日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者27名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署統計，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月10日累計確診232例病例(217例本土及15例境外移入)，其中167例已康復，6例仍住院治療中、59例於居家自主健康管理中。

疾管署自7月5日起，擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近1年有風險性行為者」，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種。

曾淑慧表示，猴痘疫情持續，上周病例雖然少一些，但傳染風險還是很高，加上近期出國人潮眾多，提醒高風險民眾盡早接種猴痘疫苗；相關統計顯示，接種一劑疫苗保護效力只有4到8成，接種兩劑才會有9成，而且接種後14天才有足夠抗體和保護力。

目前全國共104家合作醫療院所可提供接種服務，其中11縣市、29家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務，呼籲符合條件的民眾，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

疾管署統計，截至7月10日共計完成6萬5728人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種389人次及暴露前預防（PrEP）接種6萬5339人次；已接種1劑者4萬5561人，已完成2劑疫苗接種者為2萬167人。