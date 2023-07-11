艾瑪斯科技控股資本額3.62億元，申請上市時淨值11.78億元，主要業務：人工智慧高效能運算、高密度伺服器和存儲、液冷整機櫃及其他等企業伺服器硬體解決方案生產、銷售與研發。
2020年到2022年稅前淨利分別為-0.25億元、2.64億元及2.47億元，每股盈餘-0.54元、6.9元及5.1元；今年第1季稅前淨利0.93億元，每股盈餘1.81元。
台灣證券交易所訂於7月12日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議艾瑪斯科技控股(6933)第一上市案。
艾瑪斯科技控股資本額3.62億元，申請上市時淨值11.78億元，主要業務：人工智慧高效能運算、高密度伺服器和存儲、液冷整機櫃及其他等企業伺服器硬體解決方案生產、銷售與研發。
2020年到2022年稅前淨利分別為-0.25億元、2.64億元及2.47億元，每股盈餘-0.54元、6.9元及5.1元；今年第1季稅前淨利0.93億元，每股盈餘1.81元。
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