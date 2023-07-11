位在台北市大同區南京西路與貴德街口的「天坑」，歷經兩度崩塌後，目前判定原因可能是地下7公尺的汙水管有毀損。衛工處表示，由於該汙水管有泥沙等雜物灌入，目前無法透過下水道TV檢視確認破裂原因，但以過往案例，很有可能是因為地質不穩定，或是潮汐、地震等因素，導致汙水管連接處有破損。

衛工處副處長馬啟隆表示，經過現場探查後，地下7公尺的汙水管破損，是造成「天坑」的唯一可能，但由於破損後，管內有許多泥沙及雜物混入，導致目前無法透過下水道TV檢視確認破裂原因，僅只能先將破損段「廢管」並且另接臨時管線，以確保不再導致該地因為管線破損而坍塌。

馬啟隆分析，按照過往的案例來說，汙水管由於埋設比較深，多數是因為地質不穩定、潮汐或是地震影響，導致管與管之間的連接處有所破損。至於是否有可能是因為管線老舊未汰換而造成破損？馬啟隆則直言機率較低，因為該管線埋設僅19年，一般管線的使用年限多半為40至50年。

馬啟隆說，未來針對台北市內管線部分，針對較為老舊或是地質較不穩定地區的管線進行審視，若有破損就會逐步進行汰換，以防類似事件再度發生。