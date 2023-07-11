詐騙集團更以2萬元為誘因，直呼「你明天幫我處理好事情，我拿2萬給你」，要郭女去提領500萬元。（蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區日前有單親媽媽先遭詐騙集團騙走28萬元，又被詐騙集團盯上，以2萬元吸引該女子淪為車手共犯，要求她提領500萬元。警方先協助女子通報詐欺案，但其行為仍觸法，將列為嫌疑人移送桃園地檢署偵辦。

蘆竹分局南崁所長李嘉銘昨日11時許，接獲轄內臺灣中小企銀櫃員報案，稱有1名郭姓女子形跡可疑，欲提領金流異常帳戶，郭女子於6月27日開立新戶，7月3日申請印鑑變更，7月7日再度來電詢問有500萬元的公司款項會入帳，詢問可否以他公司出納小姐代領，當時銀行就注意此帳戶不正常。

後來郭女在10日早上11時到銀行以購買公司設備為由領錢，當時神情緊張且雙手不斷顫抖，遭銀行行員懷疑，行員趕緊將以上狀況告訴所長。李嘉銘多次耐心詢問郭女才突破其心防，拆穿詐騙集團的手法。

郭女稱，自己是單親媽媽，先前也遭詐騙集團騙走28萬，後也坦承在開戶時詐騙集團有給5000元的「辛苦費」，並採用詐騙集團教導的話術欺騙行員，此外詐騙集團更以2萬元為誘因，直呼「你明天幫我處理好事情，我拿2萬給你」，要她去提領500萬元。

警方表示，已協助郭女通報詐欺案，但其行為仍觸犯詐欺罪及洗錢防治法故仍列為嫌疑人，將其移送桃園地檢署偵辦。 另也提醒民眾，詐騙集團常利用民眾投機、人性弱點誘使民眾受騙，甚至唆使其提供帳戶，讓民眾成為詐欺共犯，若民眾接獲可疑簡訊或網路資訊，可撥打165反詐騙專線諮詢，以維護自身財產安全。