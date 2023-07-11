新北青農聯誼會會長盧苡甄表示，新北有200多位青農，都很努力精進自己、優化產品。（陳慰慈攝）

搶攻中秋預購檔期，新北市青農聯誼會今與旗下會員及員工達84萬人的台灣區電機電子工業同業公會、中華電信職工福利委員會等10家不同地區和類型的企業代表，簽屬共好備忘錄，不僅讓青農開創科技業通路，企業也能透過支持台灣在地農產品達到綠色消費以及買到健康農產品，達成對環境、生產者和消費者共好。

新北市副市長劉和然今出席「新北青農力結合科技業、共好備忘錄發布會」致詞表示，農產品在新北市表現突出，獲獎連連，很開心青農回到家鄉接棒，但通路很重要，透過與科技業簽署共好備忘錄，媒合科技業購買青農產品，為青農開創新通路，讓青農的努力被看見，企業與民眾也能買的健康、吃的健康，達到「農業健康市／式」的共好目標。

新北青農聯誼會會長盧苡甄表示，新北有200多位青農，都很努力精進自己、優化產品，不論是包裝設計或場域優化及推廣食農教育，希望透過市府這次協助媒合科技業通路，能將新北市各地青農夥伴的產品讓更多人認識。

福委股份有限公司董事長施世昌表示，福委公司為竹科園區內各公司提供職工福利整合服務，如台積電、聯電、聯發科等公司的特約商店及相關福利外包及永續服務，這次認識到新北眾多精緻且高品質的農特產品，像是新北好茶及蜂蜜等，後續也會將這些新北青農所生產的產品推廣到竹科園區，支持台灣在地小農，符合企業ESG宗旨，也讓園區工程師及上班族吃到健康安全農產品，符合公司創造共享價值的精神。