音樂人、黑膠教父李坤城今年4月因大腸癌病逝，享壽66歲，他生前在病榻前與小他40歲的林靖恩完成婚事，如今李坤城離開，台中房產所有權歸林靖恩，李坤城的兒子李卓軒則開轟繼母為了換得現金，將房子快速賣掉，並拿這筆錢去住飯店，對此，廣告小妹今(11日)發文勸李卓軒別跟繼母計較，且榨乾老公這件事無法被譴責，「它合情合理合法」。

李卓軒半個月前才宣布和「繼母」林靖恩和解，台中房產歸林靖恩所有、李卓軒獲得父親的著作權和收藏品，近日李卓軒砲轟林靖恩將房子賣掉做成信託方式讓她慢慢花用，並改搬到飯店住，讓李卓軒忍不住說：「啊要住開心一點喔！看能住幾天蛤，這個理財觀，我會笑死」，並表示：「支持她的人，你就祈禱你家不要出現這種垃圾人看你怎麼處理，天理昭昭報應不爽。」

廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

而廣告小妹稍早表示，有好姐妹請她幫忙替林靖恩說話，指從法律上，李坤城和林靖恩是夫妻；道義來說，林靖恩和陪伴李坤城的10年，「搭進去的青春年華值得一間房」，但她也明白李卓軒的不爽，舉例有個朋友的父母在一起40年，母親突然離世，才過半年，父親再婚迎娶小一輪的繼母，讓那位朋友心裡很不悅，擔心充滿回憶的老家會落入別人手中。

廣告小妹說，她的朋友文末寫下：「沒有經歷過父母再婚的獨生小孩，永遠不會懂這種惴惴不安。」讓她內心一驚跟還在世的父親提議房產要加上她的名字，「不為自己，我也得為我娘」，最後廣告小妹向李卓軒喊話：「世間高手如雲，許多人的存在是在與你的個人利益對著幹。能保護你的，唯有自己。總有人比我更會榨乾老公，且無法被譴責。它合情合理合法。我能做的只有防患於未然，先下手為強。願賭服輸吧孩子，為時已晚。誰叫你爹不安份。」