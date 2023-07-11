警方查獲大批製毒原料及工具。(林郁平攝)

章嫌承租大同大學實驗室，去年3月發生火警。(翻攝照片/林郁平台北傳真)

章嫌承租大同大學實驗室，去年3月發生火警。(翻攝照片/林郁平台北傳真)

48歲章姓醫藥生技公司負責人，2019年4月以開發新藥物為由，向大同大學承租產學合作實驗室，但暗中從事研發製毒技術，並投入4000多萬元從大陸進口大量製毒原料及設備器具。

章嫌第一年先佯裝研發新藥，以規避校方的監督，製毒新製程研發成功後，即開始量產製造K他命。直到去年3月間，因製毒成員操作機器不慎，造成爆炸引發火警，專案小組會同鑑識人員到場勘查採證，發現該實驗室竟是製毒工廠。為避免打草驚蛇，檢察官指示秘密進行調查，全面追緝相關製毒犯嫌。

檢警在追查期間發現，其中一名易姓製毒師父在實驗室學到製毒技術後，另招募黃姓、李姓、鄭姓、陳姓等4人組成製毒集團，由黃嫌以製作醫療用顯影劑為由，承租高雄市大寮區2間廠房，分別作為製毒場所及製毒原料收貨地址，另由鄭嫌、陳嫌負責進口製毒化學原料。

警方經報請高雄地檢署偵辦，去年5月31日執行拘提、搜索查緝，當場查獲正在製毒的易嫌等3人，查扣第三級毒品K他命、第四級毒品鹽酸羥亞胺、鄰-氯苯基環戊基酮及2-胺基-5-硝基二苯酮共達31公斤，及大批製毒原料與設備器具，初估製成毒品後黑市價格高達4.5億元，並循線查緝陳嫌、鄭嫌等2嫌到案。

刑事局持續追查發現，章嫌為縮短K他命製造期程，藏身在北市內湖科學園區名下生技公司的實驗室，再度研發製毒技術。專案小組日前研判章嫌應已研發成功，趁章嫌尚未大量製造生產之際，5月執行拘提、搜索，當場在生技公司將章嫌查緝到案，並在現場及實驗室查扣已製成K他命成品、半成品及大批製毒原料、設備器具。全案共查獲12名嫌犯到案，章嫌等4人遭法院裁定羈押禁見。

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