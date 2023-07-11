新北市農業局準備寓意「包中」的百萬冠軍包種茶包，於4個考場考生休息區，讓考生及家長免費飲用。（新北市政府提供）

大學學科分科測驗12日至13日登場，為替考生加油打氣，新北市農業局準備寓意「包中」的百萬冠軍包種茶包，於4個考場考生休息區，讓考生及家長免費飲用，既可喝茶安心凝神，也能使大腦更清醒靈活，順利考上理想的學校。

本週三起連續2天將舉行的分科測驗，今年約4萬2000人報考，由於天氣炎熱，易使人心煩氣躁，為讓考生充分發揮，新北市農業局將於板橋高中、新莊高中、錦和高中、新北高中4個考場考生休息區，提供寓意「包中」的包種茶包，讓考生飲用，祝福考生金榜題名，「包中」理想學校。

農業局指出，炎熱的天氣喝杯新北好茶既能舒緩身心、安心凝神，也有助於大腦更加靈活，順利發揮。

新北市農會文山茶共同產銷推廣中心主任翁啟二表示，新北市生產6種不同發酵程度的地方特色茶，包種茶產於坪林、石碇、深坑、平溪、汐止、新店，茶湯水色蜜黃碧綠，入口滋味圓滑甘醇有活性，香氣則以具新鮮、幽雅撲鼻清香，考場休息區提供的茶包有象徵好運，「包中」的意涵。