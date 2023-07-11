賈靜雯與前夫孫志浩育有女兒梧桐妹（Angel），在上個月迎來18歲生日，如今亭亭玉立的她，曬出身穿細肩帶貼身洋裝，隱約露出火辣曲線的養眼照，沒想到近來又曬出戴鼻環的自拍照，立刻引起一票粉絲熱議。

梧桐妹上個月18歲生日時，曬出身穿綠色細肩帶貼身洋裝的自拍照，不僅上半身雪白肌膚一覽無遺，傲人的魔鬼火辣曲線，更是讓人看得臉紅心跳，就連她自己都發文寫下：「18?好不真實啊」，沒想到她近日更將instagram大頭照更新為戴上「鼻環」的自拍照，讓許多網友笑稱是否在挑戰媽媽賈靜雯的尺度。

梧桐妹隨著年紀漸長，打扮越來越成熟及性感，之前還曬出身穿比基尼的火辣照，由上往下的拍攝的「男友視角」，將凹凸有致的火辣身材嶄露的一覽無遺，讓網友眼睛大吃冰淇淋。身為媽媽的賈靜雯被問及此事，她坦言剛開始沒辦法接受，但發現自己也會穿深V禮服展現身材，讓她立刻轉念大家都年輕過，都曾有過自己的想法，因此不要太過誇張都oK。

梧桐妹曬出戴鼻環的自拍照，引起粉絲熱議。（圖／angelsun619 IG）

賈靜雯參加大陸實境節目《乘風2023》，在二公演出時選唱周華健的《一起吃苦的幸福》，她提到練唱時想到與女兒一同經歷過那段吃苦的過程，甚至一度哽咽：「因為有了我大女兒，才知道我可以那麼堅強」，隨後也在微博轉發節目片段寫下：「人生好多起伏，但這些過程都是我的養分，謝謝我的大女兒來當我第一個寶貝！也是我最堅強的後盾」。