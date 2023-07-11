金管會鼓勵國銀加強辦理於新南向政策目標國家的授信承作，據金管會統計，國銀2022年對新南向18國授信總餘額為1兆5016億元，較2021年增加2657億元、成長率達21％。而台中銀去年對新南向國家授信金額增加32.1億元、成長率達32％。

台中銀2018年於馬來西亞成立納閩分行及吉隆坡行銷服務處，為強化服務當地台商及滿足融資需求，對此持續拓展版圖布局，2020、2021年分別於西馬檳城、東馬亞庇成立行銷服務處，均為當地首家台資銀行據點。

而台中銀去年11月順利取得越南國家銀行核准設立胡志明市代表人辦事處，已順利完成籌設、並於6月19日對外開業，奠定插旗中南半島的重要里程碑。目前在東協地區設有5處據點，有助掌握當地金融資訊及潛在商機，為台商前進東南亞提供完善的金融服務平台。

台中銀今年適逢成立70周年，面對美中貿易爭端及各國保護主義，供應鏈區域短鏈化促使國內企業調整海外投資布局，未來將持續伴隨台商海外發展腳步，以新南向政策及亞洲主要國家積極發展海外據點，為邁向百年企業及升級國際商業銀行打造新里程碑。