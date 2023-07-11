汽車製造業者致力於提升電動車效能以及減輕車體重量，藉此可幫助節省成本。氮化鎵（Gallium Nitride）身兼這兩項優點，而且比鉑或鈀等其他半導體材料要便宜得多。

在鋅礦以及鋁氧石中可發現微量的鎵，在提煉鋁氧石製造鋁時，會產生金屬鎵。根據歐洲關鍵原物料聯盟（CRMA）數據，全球大約有80%的鎵，是在中國大陸生產的。

對於電動車來說，有高功率但散熱性極佳的氮化鎵，適合用於車載式電池充電器，以及逆變器上，幫助控制電池電流進出。總部位於加州的Transphorm，就是開發氮化鎵技術晶片的半導體業者之一。

Transphorm指出，正與汽車製造商合作，為多種電動車車款設計車載式電池充電器，預估將於2026年左右上市。同時，也正與其它公司討論，把氮化鎵用在逆變器上面。

上周，中國大陸宣布將從8月開始，要對鎵以及另種半導體材料鍺管制出口，可能會迫使汽車製造商停止某些車款的生產工作。或者，在某些情況下，車體已經完工的汽車，可能要等有了晶片才可出廠。

美國CMI（重要礦物研究所）建議，若車商要設計下一代電動車的話，或許可以先用碳化矽（SiC）來取代功率要多出30%左右的氮化鎵，至少比較不擔心日後會有短缺問題。

不只是汽車製造業者在觀望，同時，半導體相關廠商以及晶片公司都在關心。德國英飛凌3月曾宣布，要以8.3億美元收購加拿大GaN Systems，理由是氮化鎵晶片預估將快速成長。

Transphorm認為，其它國家可以取代中國大陸，成為全球金屬鎵的供應國。若中國大陸完全封鎖，短期波動會比較大，售價就會上漲，但它國就會介入開採與生產這些被管控的金屬。

但CMI沒這麼樂觀，萬一長期被管控，必須尋找其它替代品，不過被冠上第3代半導體材料的氮化鎵卻很難被替換。況且，要想出更換方案得花上一段不短時間。