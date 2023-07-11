女子「小佩」2022年7月出國抵達柬埔寨波哥山，加入詐團在當地園區進行人事招募，並以高薪為誘因，陸續誘騙3名男子赴柬，回台後被逮，她哭訴，當初是應徵每月15萬元的翻譯工作，未料卻輾轉加入人事部門，自己也是受害者。全案於日前審結，一審被依妨害自由等罪判刑3年8月。

法官也根據小佩證詞建構詐團全貌，她說，園區內則設有「業務部」與「人事部」等部門，其中「業務部」負責以投資或交友等話術對外詐取他人財物，「人事部」則負責以詐術招募我國人民出國加入組織。

待對方抵達園區後，即取走護照，指示加入「業務部」或「人事部」擔任下層成員，且由持有電擊棒警衛人員加以看守，避免下層成員擅自離開園區，並毆打、體罰私下對外求助者，又要求須先支付賠付金才能脫離組織返國，以此方式獲利。

其中劉姓、王姓及陳姓男子接獲訊息後，同意出國赴柬，小佩為讓對方得以順利出國，並經手偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡。

其中劉男抵達園區加入組織，並任職於「人事部」，負責以詐術招募我國人民出國加入組織，短短1個月組織就要求支付賠付金後，才得以返國；王男則在抵達泰國轉機時便遭遣返回國；陳男更是在桃園機場辦畢出境手續後察覺有異，並未登機出國。

小佩返國後被列為詐騙被告，但她辯稱，對方表示我至柬埔寨從事翻譯工作，可獲取月薪新臺幣15萬元，但在任職期間除借支美金300元外，並未獲得任何利益，且因護照遭取走而不能離開本案園區，強調自己也是被害人。

但法官根據相關證詞認為她涉嫌重大，認為小佩正值青壯，有謀生能力，竟不思以正當途徑賺取所需，僅因貪圖不法利益而加入詐團，一審判刑3年8月。可上訴。