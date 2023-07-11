為改善疫後缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，訂定「專案缺工職業訓練試辦計畫」，將旅宿業房務人員及清潔人員納入適用對象，預估全年受訓人數達1500人。勞動部開辦相關訓練課程，補助結訓學員參訓獎勵金每人5000元，訓練地點位於特定地區者，補助提高每人8000元。發展署截至7月上旬已培訓200多人，接下來每月都有相關課程可報名，歡迎有興趣從事旅宿業的民眾踴躍參訓。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，針對參加發展署自辦、委辦或補助辦理之缺工工作相關職前訓練專班學員，於其結訓後發給每人5000元至8000元不等的參訓獎勵金，鼓勵失業民眾參加缺工工作相關訓練，習得相關技能，接下來每個月都有相關課程可報名。

沈文麗提及，如果一般對象受訓需自付20％費用、約3000元左右，至於如中高齡者等特定就業對象則費用全免，且此次也與事業單位合作、最少只要5人就開班。

為加強媒合學員到旅宿業就業，發展署所屬各分署將於結訓前主動提供職缺資訊給學員，並辦理面試技巧等講座，協助其應徵；此外，提早在訓練期間邀請缺工旅宿業者入班徵才，為學員及缺工業者搭起媒合橋梁，並搭配就業獎勵等措施，鼓勵結訓學員投入旅宿業工作。