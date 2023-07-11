王宥忻近來經常騎電動車代步。（新北綠盟提供）

王宥忻與新北市副市長陳純敬、經濟發展局局長何怡明合影。

財富女神王宥忻日前宣佈結束12年婚姻，今（10）日應新北市政府經濟發展局之邀，擔任「2023新北永續城市-產業淨零論壇」主持人。為了出席這個有意義的活動，王宥忻特別去瞭解全世界淨零的時間表，以及新北市在氣候變遷行動的推動與政策，意識到自己身為地球的一分子，我們可以做的更多，一起來守護地球。

王宥忻透露，自從公布離婚消息後，收到大家的關心與鼓勵，「對我來說，生命這趟旅程我總是活在當下，絕不把時間浪費在悔恨過去！現在變成單身身份，心境上的確少了一些羈絆，反而更能聚焦自己想做的事情，尤其是有益於社會大眾的事，我特別感興趣。」

淨零碳排是國際趨勢，每個人都能從自己生活周遭做起，王宥忻鼓勵大家，首先要意識到自己可以是減碳的一分子，如搭乘大眾運輸、共乘、節能省電等，購買效能佳的電器或設備來提升能源效率，從生活行動做起。

王宥忻表示，她實踐的第一步就是減少讓司機開賓利豪車接送她，自己常常騎Ubike或電動機車GOGORO，有次會議提早結束，她就自己坐捷運回家，覺得節能減碳又方便。她還在家中裝了節能裝置，甚至當起省電督察，訓練家人養成隨手關燈、拔插頭的習慣，電費果然大幅降低，她呼籲大家隨手養成好習慣，在愛護地球的同時其實也降低了生活的開銷，一舉多得。

王宥忻再次強調，愛地球不是漂亮口號，而是需要真切的行動，小至生活周遭，大至國際全球，每個人都無法置身事外，「溫室效應影響氣候變遷，也直接衝擊生活的環境，日前才出現全球平均最高溫，大家要從自己做起，一天一點行動支持淨零碳排，是每個人都的責任。」