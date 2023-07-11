台灣夏季經常有午後雷陣雨，今天下午全台就雷聲大作，下起大雷雨，美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，下大雷雨的時候最好不要淋浴、泡澡、洗碗、洗手，雖然閃電落到地面後穿越塑膠管道的機率比起金屬管道小很多，但民眾還是要避免在雷雨天接觸到輸水管道，以免觸電燒傷，傷害大腦、肌肉，甚至死亡。

外媒CNN報導，美國CDC表示，雷雨的閃電擊中地面時，會使金屬或塑膠管道帶電，就連一般家用的輸水管道遭遇雷擊也會帶有大量電荷，當民眾在家中長時間用水，如淋浴、泡澡、洗碗、洗手，容易因接觸到水管中帶電的水而觸電。

此外，下雷雨的時候要遠離門窗、陽台，不要躺在混凝土地板或靠在混凝土牆上，這些行為都有可能觸電，也要盡量避免在打雷時使用連接插座的電子設備，例如電腦、電視、有線電話等，不過手機沒問題，前提是不要邊充邊玩。

美國CDC表示，閃電可以透過很多方法讓人喪命，被閃電直接擊中是最致命的，但摸到被閃電擊中的汽車、金屬物體也可能造成皮膚燒傷，更嚴重甚至會傷害大腦、肌肉、眼睛等，在美國每年約有180人因雷擊受傷，其中10%的人因雷擊死亡。因此若打雷的時候人在室外，要趕快到室內躲避，不可躺地上或靠近樹或站在樹底下。