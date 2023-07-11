台中身價高達5億的賴姓高中生，日前離奇墜樓，地檢署上月21日宣告偵結，夏姓配偶及夏父殺人罪嫌均不起訴，但死者母親無法接受，社會輿論譁然，賴母委託律師聲請再議。後來檢察總長邢泰釗，指示台中高分檢出動資深查案高手承辦再議案，台中高分檢今（11日）對外表示，已收到地檢案卷並分案調查。而日前替賴生稟請到東嶽大帝「黑令旗」的靈通者「六姐」也對媒體透露，在召喚賴生後轉述現況，「祂」很感謝檢察總長，希望能洗刷冤屈。

回顧這起案件，是一名台中年僅18歲賴姓高中生，生前曾獲長輩贈與市值約5億元房產，但在5月4日，卻和協助處理相關過戶事宜的夏姓地政士之子，兩人辦理婚姻登記，結果兩人在登記結婚的2小時後，賴生就被發現從夏姓地政士之子的住處，莫名墜樓身亡。因時機、地點都很敏感，因此賴姓高中生的母親質疑兒子遭謀財害命，控告夏姓父子。

後來地檢署偵查終結，最後賴生的配偶夏男，針對殺人罪以不起訴處分。但律師提出啤酒內驗出「利多卡因」麻醉藥物，認為可能與賴生死因有關，期盼能夠再釐清。

後來最高檢察署檢察總長邢泰釗得知，已將國人相關意見，彙整發交台高檢台中分署，請該署指派檢察官依《刑事訴訟法》第 258 條規定，詳予審酌偵查是否完備，希望釐清民眾疑慮；並請台中高分檢署將再議案調查結果，陳報台灣高等檢察署及最高檢察署。

而今天台灣高等檢察署台中檢察分署最新消息指出，已收到台中地檢署案卷，並分案進行調查，將會儘速處理。

針對台中高分檢重啟調查，根據《ETtoday新聞雲》報導，靈通者六姐表示，賴生得知檢察總長高度重視此案，很開心，「謝謝檢察總長，請一定要為他洗刷冤屈！」