正值暑假旺季，後龍好望角地區平日、假日人潮、車潮明顯增加，銜接好望角地區苗32線、苗33線因路幅不寬，導致有塞車與會車不易等問題。

立法委員陳超明11日邀集交通部公路總局、後龍鎮公所、後龍鎮長謝清輝等代表會勘，陳超明說，苗32線、苗33線兩案若能順利拓寬，將能有效串聯好望角、山邊媽祖宮一路至白沙屯拱天宮，滿足鄉親、遊客的需求。

苗32線是彎瓦社區居民進出主要道路，同時也是後龍好望角重要的對外聯絡道路，由於路幅過窄，時常形成會車困難情形。

原先公所規劃是南港里山邊11鄰起，終點至媽靈宮，全長約400公尺，縣政府為有效解決該區塊路幅問題，拉長擴寬距離，起點改為西濱公路聯絡道起，一路延伸至媽靈宮，總長度約900公尺。

公路總局副局長林聰利表示，該兩案原先規劃略顯可惜，將請縣政府針對兩案重新規劃，讓苗33線從彎瓦地區開始進行拓寬，一路延伸至白沙屯拱天宮，提升好望角周邊道路服務品質。

陳超明說，苗32線從好望角能一路銜接至白沙屯拱天宮，同時，也能連接至山邊媽祖宮，因此道路拓寬確實有其必要。林聰利提到，建議縣政府針對苗32線部分，重新進行整體盤點規劃，先提報可行性研究計畫，以利後續規劃路網拓寬一次到位。

陳超明提到，有關苗33線部分同樣是前往好望角必經道路，也是苗栗客運行駛路線，由於道路狹窄，形成會車困難的交通瓶頸路段。

台61線西濱公路能銜接苗33線抵達好望角，因此每逢假日大量車潮湧入當地社區，由於路幅過窄，反而造成當地居民出入不便，在地居民、遊客都受到影響。

林聰利則說，為能改善苗33線眾多車潮湧入社區的情形，建議見政府重新規劃路線，透過截彎取直的設計，滿足居民、遊客的需求，也同步苗33線整體路段進行重新盤點，以利後續苗33線與苗32線串接，形成完整的交通路網。

陳超明表示，好望角地區遊客數日漸增加，交通設施改善是重中之重，除了持續充實好望角地區及周邊改善外，目前也持續推動新能源教育館的成立，讓好望角地區成苗栗海線的新地標。