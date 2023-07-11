桃園市近年積極整治水環境增添城市美學，其中全台最長懸索式吊橋的中庄吊橋、改善大漢溪原水水質的瑞興濕地公園、森林冒險基地的桃園區第一河濱公園共融遊戲場等3工程，兼具防洪、淨化和休憩功能，同獲2023國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」金質獎肯定。
水務局指出，「大漢溪跨河休憩路廊銜接工程」在中庄調整池旁興建長419公尺、高40公尺的「中庄吊橋」，船槳造型的橋塔線條造型優美壯觀，搭配雙曲線的吊橋主索，像是早期頻繁行駛在大漢溪的帆船，自吊橋完工啟用後已成為民眾到大溪旅遊拍照、打卡的新地標，也串聯大漢溪兩岸的觀光景點，形成5公里以上的觀光休閒廊帶，民眾可從石門水庫一路騎自行車到淡水八里，體驗北桃一日低碳鐵馬輕旅行。
為改善大漢溪中庄調整池及鳶山堰自來水原水水質，桃園市政府辦理「桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫」，於大漢溪中庄攔河堰旁興建一座每日處理1萬噸生活汙水的人工溼地，全場域包含七個生態池塘，蓄水容量約4.4萬噸，透過人工濕地淨化，可將生活汙水分別達到汙染削減率BOD 50％、SS 40％及NH3-N 65％，汙染削減量總計約每日162公斤。
人工溼地工程強調透過生態保育與棲地營造的工程手法，在21公頃的工程範圍內創造出5.5公頃的水域與15.5公頃的水岸濕地公園。人工濕地主體工程已於6月15日完工，將進行為期180天的試運轉作業，瑞興濕地公園為兼具水質淨化、節能減碳、生態綠化以及棲地保育的多功能環境教育場址。
「南崁溪桃園區第一河濱公園共融遊戲場建置工程」則是改造桃園區第一河濱公園，透過說明會及邀集里長討論等民眾參與的方式，將遊戲場設施分為緩和遊戲與體健設施區、水道與沙坑景觀設施區及森林冒險區三大區域，以滿足不同年齡層及身份別的孩童在身心發展上的需求，打造符合水元素特色主題的共融式遊戲場域，目前正施工整地中，預計於今年底完工，將提供河濱多功能水岸空間。
「大漢溪跨河休憩路廊銜接工程」、「桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫」及「南崁溪桃園區第一河濱公園共融遊戲場建置工程」3工程經評審委員會嚴謹的初評及複審後，榮獲2023國家卓越建設獎「最佳規畫設計類金質獎」肯定。桃園市政府將持續積極治水及營造河濱優質水岸藍帶，推動河川水岸環境營造，利用有限的水岸腹地營造親水城市空間，推動桃園成為優質宜居城市並創造桃園觀光新亮點。
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