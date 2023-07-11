改善大漢溪原水水質的瑞興濕地公園。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

遊戲場設施分為緩和遊戲與體健設施區、水道與沙坑景觀設施區及森林冒險區三大區域的桃園區第一河濱公園。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市近年積極整治水環境增添城市美學，其中全台最長懸索式吊橋的中庄吊橋、改善大漢溪原水水質的瑞興濕地公園、森林冒險基地的桃園區第一河濱公園共融遊戲場等3工程，兼具防洪、淨化和休憩功能，同獲2023國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」金質獎肯定。

水務局指出，「大漢溪跨河休憩路廊銜接工程」在中庄調整池旁興建長419公尺、高40公尺的「中庄吊橋」，船槳造型的橋塔線條造型優美壯觀，搭配雙曲線的吊橋主索，像是早期頻繁行駛在大漢溪的帆船，自吊橋完工啟用後已成為民眾到大溪旅遊拍照、打卡的新地標，也串聯大漢溪兩岸的觀光景點，形成5公里以上的觀光休閒廊帶，民眾可從石門水庫一路騎自行車到淡水八里，體驗北桃一日低碳鐵馬輕旅行。

為改善大漢溪中庄調整池及鳶山堰自來水原水水質，桃園市政府辦理「桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫」，於大漢溪中庄攔河堰旁興建一座每日處理1萬噸生活汙水的人工溼地，全場域包含七個生態池塘，蓄水容量約4.4萬噸，透過人工濕地淨化，可將生活汙水分別達到汙染削減率BOD 50％、SS 40％及NH3-N 65％，汙染削減量總計約每日162公斤。

人工溼地工程強調透過生態保育與棲地營造的工程手法，在21公頃的工程範圍內創造出5.5公頃的水域與15.5公頃的水岸濕地公園。人工濕地主體工程已於6月15日完工，將進行為期180天的試運轉作業，瑞興濕地公園為兼具水質淨化、節能減碳、生態綠化以及棲地保育的多功能環境教育場址。

「南崁溪桃園區第一河濱公園共融遊戲場建置工程」則是改造桃園區第一河濱公園，透過說明會及邀集里長討論等民眾參與的方式，將遊戲場設施分為緩和遊戲與體健設施區、水道與沙坑景觀設施區及森林冒險區三大區域，以滿足不同年齡層及身份別的孩童在身心發展上的需求，打造符合水元素特色主題的共融式遊戲場域，目前正施工整地中，預計於今年底完工，將提供河濱多功能水岸空間。

「大漢溪跨河休憩路廊銜接工程」、「桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫」及「南崁溪桃園區第一河濱公園共融遊戲場建置工程」3工程經評審委員會嚴謹的初評及複審後，榮獲2023國家卓越建設獎「最佳規畫設計類金質獎」肯定。桃園市政府將持續積極治水及營造河濱優質水岸藍帶，推動河川水岸環境營造，利用有限的水岸腹地營造親水城市空間，推動桃園成為優質宜居城市並創造桃園觀光新亮點。