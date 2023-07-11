南投縣因協助去化的焚化爐上半年歲修，加上鳥嘴潭人工湖年底將完工啟用，應中央要求優先去化湖邊草屯掩埋場約8萬噸垃圾，壓縮其他12鄉鎮市垃圾外運量，導致埔里鎮清潔隊外破紀錄堆了9000噸垃圾山，鎮長廖志城拍照發臉書：「有味道的照片！小心點擊。」宣布暫停家具收運，呼籲垃圾減量。
南投縣內沒有建置焚化爐，縣內垃圾長期委由其他縣市協助去化，但各地繁化爐也因為設備老舊或歲修等因素，拒絕協助去化其他縣市垃圾，導致南投縣內13鄉鎮的垃圾堆置慘況加劇，南投縣長許淑華上任後，協調提高每日外運量達200噸，但得優先處理草屯鳥嘴潭旁垃圾，全縣垃圾囤積量仍逾22萬公噸。
埔里鎮公所清潔隊指出，埔里鎮是唯一沒有臨時垃圾堆置場的鄉鎮，加上清潔隊腹地小，扣除辦公室、垃圾轉運站、廚餘廠、車輛檢修廠等，可堆置垃圾面積約300坪，去年10月垃圾山曾清運掉，接著垃圾外運的噸數非常少，完全消化不良，歷經農曆年前大掃除、春節、春假，垃圾堆積量近9000噸，已經滿到不能再滿，近日烈日曝曬，臭氣沖天。
廖志城發臉書呼籲鎮民共體時艱，清潔隊暫停收運大型傢俱，也請民眾身體力行垃圾減量，自備環保袋、環保盒，盡量減少廚餘，修剪樹木殘骸、果皮及菜葉當堆肥，還給清潔隊人員較好的工作環境，他會努力溝通協調處理垃圾相關問題。
南投縣環保局表示，全縣每日外運量約200噸，100噸為環保署專案協調處理草屯垃圾，另外100噸支應其他鄉鎮，其中埔里占大半，日外運量5、60噸，不過埔里每日垃圾產量也超過50噸，現階段希望埔里鎮公所能先讓隊員移往其他地點辦公，並持續尋找合適的垃圾堆置場，縣府將加強與外縣市焚化爐洽談，以短期專案方式協助埔里垃圾外運。
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