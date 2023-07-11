為協助雲林縣中小企業找青年人才，縣府勞青處再次開辦號稱「最燒腦」的國際創業營隊，不限雲林縣籍青年報名，透過由企業提問、青年解答過程，媒合適合人才，為網羅有心的優秀青年，此一營隊必須全程參加，以英語簡報，4天3夜費用全免。

雲林縣府去年首次舉辦國際創新創業營隊，讓青年學子在解題過程中，實際認識業界實況，並發揮青春創意，突破業者的框架思維，參加者回饋熱烈譽為「青年創意最佳的孵化器」。

勞青處今年再次舉辦，七月、八月各有1梯次，分別是7月25日至28日，8月22日至25日，以國際連結、數位行銷為2大主軸，歡迎全台各地有創業意願、有創新點子的大學生、研究生、博士生、國際學生挑戰。

勞青處長張世忠指出，期待營隊能為雲林在地企業注入活水，媒合優秀團隊到企業實習或產學合作，最終將更多的人才留在雲林投入創新創業的行列，因此報名不限雲林縣籍青年，營隊活動地點及住宿都在三好飯店，4天3夜費用全免，需全程參加，短時間內腦力激盪提升戰力。

今年重點培訓課程包括影片製作教學、設計思考及商業模式建立、簡報製作及表達技巧、英文簡報培訓、中英文簡報模擬。

2023雲林縣就業徵才博覽會也將於本周末15日早上10點至下午2點在雲林縣立體育館登場，高中職同學參加可獲4大好禮，包括10點前報到加上完成任務可獲200禮券、參加職涯工作坊可獲麥當勞午餐。