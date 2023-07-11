準備邁入第3個球季的台灣運彩T1聯盟，最近才遭逢台啤英熊與桃園雲豹合併成為台啤雲豹，英熊參賽權讓給至今還沒官宣，且只有參賽「空殼」的台新，就在台新繼續保持「神秘」面紗之餘，竟然謠傳T1聯盟正在考慮成立第七支球隊，主場城市暫時鎖定在準備北上的台中太陽留下的台中地區。

問題是T1聯盟都還沒從球隊合併與新球隊成立的混亂當中找到穩定方案，竟又傳出想要成立第七隊，這支第七隊更「號稱」不會參加14日登場的T1聯盟選秀會，目前只是個「空殼」，連球員、教練、GM與行政人員都沒有，卻已經提前進入討論更改下季賽程。

畢竟多了第七隊，T1聯盟下個球季的賽程時間將被拉到更長，想要縮短賽季時間，唯一的方法就是增加過往兩季沒有的平日賽程，可是如此一來，就會增加原本六隊的場館出租成本與人事費用，所以據傳第七隊加入的討論，已在GM會議當中引發不少球隊激烈反彈。

這支T1聯盟的「第七隊」，絕對比起台新還要神秘多了，因為除了幕後金主或財團未知，球員與教練團的找尋，也要在不參加今年選秀會的情況下進行，球隊整體戰力可想而知，更重要的是，這支第七隊也還無法敲定主場城市位置，畢竟太陽還沒正式宣布北上。

不管T1聯盟最後是否讓這支第七隊加入，看來T1聯盟狀態只會越來越混亂，以當前六隊的組織結構，就已經完全呈現飽和狀態了，再多出第七隊的話，恐怕也只會讓外界感覺這是「鴨子趕上架」的匆促決定，球迷的接受度也自然可想而知了。