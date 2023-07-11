索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在北京會見中國國務院總理李強後簽署了9項協議，警務合作是其中之一，凸顯索羅門群島的外交政策出現轉變。

蘇嘉瓦瑞9日抵達中國，這是他自索中兩國去年簽署安全協議以來的首次訪問，這項協議也讓美國及澳洲等太平洋鄰國提高警覺。

李強告訴蘇嘉瓦瑞，「中索建交近4年來，雙邊關係迅速發展、碩果累累，兩國已成為彼此值得信賴的好朋友、可以依靠的好兄弟。」

蘇嘉瓦瑞則感謝中國在因應全球挑戰上扮演的角色，包括維護和平與永續發展等方面。他還說，他的國家可從中國經驗裡「學到很多東西」。

美國國家安全會議（NSC）發言人表示，華府「尊重各國為本國人民最大利益以做出主權決定的能力」，同時鼓勵兩方「立即公布協議內容，以提高協議對區域安全影響的透明度並促進相關討論」 。

這名美國官員也強調，美國致力在太平洋區域建立深厚關係，同時強化與索羅門群島人民的長期聯繫。

中國官媒新華社所發布的中索聯合聲明指出，中國將繼續向索羅門群島提供援助，以提升其警務執法能力。

中國還在聲明中呼籲「有關國家」履行國際義務，「審慎處理」核污水排海、核潛艇合作等問題。這顯示北京幾乎毫不掩飾地抨擊日本和澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1120711