MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen，將於12日來台檢測新竹棒球場，有消息指出大聯盟專家將於周五前往大巨蛋勘察，對此，台北體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，目前尚未收到此消息；遠雄副總經理楊舜欽則說，大巨蛋確定會請專家來勘查，但時間、日期還未確定。

台北市副市長李四川日前透露，市府最近已跟美國職棒大聯盟聯繫，約在7月底前，會邀請大聯盟專家來大巨蛋檢查，看看有沒有哪些缺點必須要在賽前改建。

陳世浩表示，目前尚未收到此消息，但因為不少人關注大巨蛋施工進度，之前有建議遠雄施作好後可請專家來查看人工草皮、燈光照明，安全護網、牛棚等設施，若有不符合規定之處要儘快修正。

楊舜欽則說，大巨蛋確定會請專家來勘查，但時間、日期還未確定，可能會請國際賽專家、棒協專家或球員等，來看設計時否符合需求，若有問題會再來修正，他也透露，之前已有海外專家有來看過，當時勘查結構體都合乎規定。